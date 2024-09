Conversa telefônica Notícia

"Resolvemos nosso problema", diz Pablo Marçal sobre reconciliação com Carlos Bolsonaro

Reaproximação dos políticos acontece após o candidato do PRTB à prefeitura de São Paulo chamar o filho do ex-presidente de "imbecil" em vídeo publicado em seu Instagram na última sexta-feira. Perfis do ex-coach nas redes sociais foram suspensos por determinação da Justiça até o final das eleições

29/08/2024 - 09h06min Atualizada em 29/08/2024 - 09h08min