Chamado de “gênio” por aliados e de “débil mental” e “bandido” por adversários, Pablo Marçal está subvertendo a eleição na maior cidade do país. Autodenominado “servo do povo”, o candidato do PRTB à prefeitura de São Paulo rompeu a bolha da disputa local e atraiu as atenções de todo o país com um agressivo discurso antipolítica e métodos que começam a ser questionados pelos rivais na Justiça.