Pesquisa Datafolha para a prefeitura de São Paulo divulgada nesta quinta-feira (22) aponta o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) com 23%, o empresário Pablo Marçal (PRTB) com 21% e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) com 19%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.