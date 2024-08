Candidato à prefeitura de São Paulo, empresário e ex-coach, Pablo Marçal (PRTB) protagonizou um bate-boca com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu até então aliado político e de quem buscou apoio diversas vezes para sua campanha. A troca de farpas ocorreu no perfil do Instagram de Bolsonaro, no início da tarde desta quinta-feira (22).