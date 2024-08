Judiciário Notícia

Imparcialidade sob suspeita e exercício do poder de polícia: juristas debatem atuação de Moraes após revelações de mensagens

Jornal Folha de S.Paulo publicou reportagens mostrando que auxiliares do ministro transmitiam ordens supostamente informais para a produção de relatórios no âmbito do TSE. Esses documentos teriam embasado decisões restritivas do STF contra bolsonaristas