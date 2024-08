O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, teria utilizado relatórios produzidos pela Justiça Eleitoral fora do rito regular para embasar decisões no âmbito do chamado inquérito das fake news, que tem como alvo aliados e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação consta em reportagem publicada pelo jornal Folha de S. Paulo nesta terça-feira (13).