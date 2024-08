Justiça Federal Notícia

Em defesa de Alexandre de Moraes, Flávio Dino diz que "crime" do colega é "cumprir com seu dever"

Setor de combate à desinformação da Justiça Eleitoral teria sido utilizado como "braço investigativo" do gabinete do ministro no Supremo, de forma não oficial, segundo reportagem. Flávio Dino ressaltou que "não vê qualquer violação" da ordem jurídica

14/08/2024 - 12h46min Atualizada em 14/08/2024 - 12h46min