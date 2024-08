O gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou na terça-feira (13) que foram oficiais e regulares todos os procedimentos realizados para requisitar informações ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no âmbito dos inquéritos que investigam a disseminação de fake news e a atuação de milícias digitais durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.