Em sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (14), o presidente da Casa, ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que as informações solicitadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do chamado inquérito das fake news referiam-se a pessoas que já estavam sendo investigadas e, portanto, a uma investigação que já estava aberta perante o Supremo.