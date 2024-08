"Caminho mais eficiente era solicitar informações ao TSE", diz Moraes sobre suposto uso do tribunal para investigar fake news

Em sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (14), o ministro Alexandre de Moraes declarou que todos os pedidos de informação feitos por ele no inquérito das fake news foram realizados no âmbito de investigações já existentes. A declaração foi uma resposta às reportagens do jornal Folha de S. Paulo publicadas na noite de terça (13) e na manhã desta quarta, que afirmam que Moraes teria utilizado relatórios produzidos pela Justiça Eleitoral fora do rito regular.