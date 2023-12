O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta sexta-feira (22) que deve determinar a retirada das grades de proteção colocadas em volta do Congresso após os atos golpistas de 8 de janeiro. O parlamentar também brincou que foi "intimado" pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a estar em Brasília para uma cerimônia no Congresso em defesa da democracia no próximo 8 de janeiro.