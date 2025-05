Por unanimidade, Primeira Turma do STF mantém parte de ação contra Ramagem por tentativa de golpe de Estado

Com o voto da ministra Cármen Lúcia na manhã deste sábado (10), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) chegou à unanimidade na questão de manter a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) mesmo após a Câmara aprovar o trancamento do processo , o que, na prática, o livraria da ação.

Na sexta-feira (9), a Primeira Turma do STF já tinha maioria sobre o caso e decidiu que a imunidade ao parlamentar não deveria se aplicar a outros réus do processo, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ramagem é réu por tentativa de golpe de Estado junto com Bolsonaro e aliados, que também poderiam ser beneficiados com a suspensão da ação penal.

Com a decisão, Ramagem continua a responder por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa.

Isso se dá porque as infrações do deputado ocorreram após a diplomação. Quando postos no cargo, parlamentares têm o direito de suspensão de ações penais. Ele poderá ter de responder sobre possíveis crimes cometidos após se desligar do Congresso.