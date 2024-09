Juliana Brizola (PDT) se apresenta como alternativa para reconstruir Porto Alegre no pós-enchente, posicionada entre os polos representados por Sebastião Melo e Maria do Rosário. Herdeira política de Leonel Brizola, a ex-deputada estadual defende, além de obras no sistema de proteção da cidade, mudança de hábitos para enfrentar a crise climática. Investimento em educação de tempo integral também está entre as prioridades da candidata.