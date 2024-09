Preenchimento de vagas Notícia

Com quantos votos se elege um vereador? Entenda o cálculo dos quocientes eleitoral e partidário

Distribuição das cadeiras nas câmaras municipais envolve diferentes e complexas fórmulas matemáticas. Modelo adotado faz com que um concorrente menos votado possa entrar no lugar de outro com melhor desempenho individual