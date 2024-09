A Polícia Civil de Vacaria prendeu nesta segunda-feira (9) o acusado de mandar matar uma mulher de 64 anos, em junho do ano passado. Ela era proprietária de um supermercado da cidade, onde foi atingida com golpes de martelo. Dieimes Braga, 29 anos, foi encontrado em uma lavagem de veículos, no bairro Seminário, onde trabalha.