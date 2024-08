As obras para a reabertura do retorno no km 64 da RS-122, entre Caxias do Sul e Farroupilha, por parte da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), têm previsão de conclusão para esta sexta-feira (23). Assim que forem finalizados os trabalhos, o fluxo de veículos deverá ser autorizado no local. A informação foi confirmada pela CSG em nota na manhã desta quinta (22). Questões climáticas, no entanto, podem alterar o cronograma de liberação.