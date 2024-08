A prefeitura de Caxias do Sul ainda vai analisar se entrará ou não com recurso no processo para instalar uma sinaleira na RS-122, no acesso a Forqueta. Nesta segunda-feira (12), a Justiça indeferiu o pedido inicial do município para poder instalar o semáforo no trecho estadual que está sob administração da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG).