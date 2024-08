A prefeitura de Caxias do Sul iniciou, na manhã desta quarta-feira (31), a instalação de semáforos no acesso a Forqueta, na RS-122. A ação ocorre após o poder público não receber um retorno da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), que administra a rodovia, sobre o projeto elaborado pelo município para essa instalação das sinalizações no trecho, no km 64, a entrada principal do bairro.