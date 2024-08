Iniciam, nesta segunda-feira (12), as obras para a reabertura do retorno no km 64 da RS-122, entre Caxias do Sul e Farroupilha por parte da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG). O anúncio havia sido feito pela empresa na sexta (9), após determinação do governo do Rio Grande do Sul, que concede a administração da rodovia à CSG.