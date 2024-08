A Procuradoria-Geral do Município de Caxias do Sul protocolou, no final da tarde desta quinta-feira (8), uma ação judicial contra a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) pela instalação de um conjunto de semáforos no acesso ao bairro de Forqueta, na RS-122. A prefeitura iniciou a colocação dos equipamentos no dia 31 de julho, mas foi impedida de dar continuidade pela CSG, que administra a rodovia.