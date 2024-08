A ligação entre Santa Tereza e São Valentim do Sul via balsa deve ser retomada na quarta-feira (7). A previsão foi repassada pela Secretaria de Logística e Transporte do Estado (Selt). As obras e vistorias por parte da empresa Lacel Construção e Apoio Naval, que opera o serviço na localidade de Santa Bárbara, foram finalizadas na quinta-feira (1º). Inicialmente, o retorno estava previsto para o final de julho.