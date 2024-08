Prefeitura de Caxias do Sul entrará na Justiça para instalar semáforo no acesso a Forqueta

A Procuradoria-Geral do Município (PGM) de Caxias do Sul ingressará com uma ação na Justiça contra a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) para que a prefeitura instale um semáforo no acesso ao bairro Forqueta, no km 64 da RS-122. A decisão foi comunicada pelo prefeito Adiló Didomenico no início da noite desta sexta-feira (2). A prefeitura tentou instalar a sinaleira no trecho já na última quarta-feira (31), mas foi impedida pela concessionária, que administra o trecho.