Após moradores impedirem retirada de poste de semáforo, prefeitura de Caxias e CSG terão reunião sobre acesso a Forqueta

Uma cena caótica tomou conta do acesso a Forqueta, em Caxias do Sul, no final da tarde desta quarta-feira (31). Funcionários da Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) tentaram retirar um poste que daria sustentação aos semáforos que seriam instalados na entrada do bairro, no km 64 da RS-122. A estrutura tinha sido colocada pela manhã pela prefeitura. Porém, com a justificativa de que não existiria autorização da concessionária, que administra o trecho, uma equipe da CSG foi ao local para desmontar a coluna perto das 16h. Moradores viram e impediram. Um homem teria se pendurado no poste para impedir a ação.