Prefeitura de Caxias do Sul estima que cerca de 70 casas precisam ser demolidas por conta da chuva de maio

Passados quase três meses, ainda há famílias fora de casa em Caxias do Sul, devido às avarias que as residências sofreram após a forte chuva de maio. São 35 moradias interditadas oficialmente, segundo o secretário de Habitação, Volmir Moschen, mas o número pode ser maior. A Secretaria Municipal da Habitação (SMH) ainda faz o levantando das áreas de risco e estima que cerca de 70 casas, em diversas regiões da cidade e interior, vão precisar ser demolidas. As famílias atingidas estão cadastradas na prefeitura, recebendo recursos financeiros para o sustento mensal. As regiões com maior registro de atendimentos são Galópolis, Vila Cristina e Vila OIiva.