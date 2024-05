Três corpos foram encontrados em Galópolis, no interior de Caxias do Sul, nesta sexta-feira (3). As vítimas estavam no grupo que desapareceu após deslizamento de terra que atingiu quatro casas na manhã da quinta-feira (2) na comunidade. A informação é do capitão Vinícius Manfio, do 5º Batalhão de Bombeiro Militar. As identidades ainda não foram confirmadas. Com esses casos, são quatro mortes registradas por causa da chuva em Caxias.