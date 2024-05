O Corpo de Bombeiros segue nesta sexta-feira (3) com as buscas por sete pessoas desaparecidas em Galópolis, em Caxias do Sul. Seis delas sumiram depois que um deslizamento de terra atingiu quatro casas da localidade na manhã da quinta (2). Leandro Fortes Carvalho, de 52 anos, primeira vítima confirmada das chuvas no município, foi localizado soterrado dentro da residência onde morava. Uma sétima desaparecida seria uma mulher de cerca de 80 anos que, de acordo com os bombeiros, foi levada pela correnteza do Arroio Pinhal. O trabalho foi mantido durante toda noite e madrugada, e permanece nesta manhã.