Atingido por duas enchentes, município da Serra aparece entre líderes de emendas per capita no país

Santa Tereza, município da Serra com 1,5 mil moradores, aparece entre os líderes em emendas per capita no país em 2024. Ou seja, as cidades que mais recebem verbas por número de habitantes. Segundo levantamento da Folha de São Paulo, os 15 municípios mais beneficiados nesta lista têm até seis mil habitantes. O Siga Brasil, portal de transparência do legislativo, aponta que Santa Tereza recebeu até aqui R$ 3,3 milhões — mesmo que o valor divulgado pela prefeitura gaúcha já seja maior. Assim, o valor pago por habitante é de R$ 2.245,84. É o segundo maior do país. A primeira é Davinópolis (GO), cidade de 1,9 mil moradores que recebeu até aqui R$ 4,5 milhões, com o recurso por habitante de R$ 2.402,29.