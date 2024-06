Uma área de 5.197 m² do Loteamento Stringhini 2, em Santa Tereza, está sendo terraplenada para receber a construção de 24 casas. As residências serão edificadas pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), órgão do governo estadual, e entregues para moradores que perderam as casas durante a enchente de maio.