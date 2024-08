A concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) informou, por meio de nota (confira abaixo) no final da manhã desta sexta-feira (9), que o retorno no km 64 da RS-122 será reaberto. Os trabalhos começam a partir de segunda-feira (12). A determinação partiu do Governo do Rio Grande do Sul, que concede a administração da rodovia à CSG.