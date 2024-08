Arquitetos da Serra colaboram em projeto que entrega casas solidárias para vítimas da chuva

Uma iniciativa do setor privado está entregando as chamadas casas solidárias para famílias que perderam as residências na chuva de maio. A ação partiu do Front Grupo e da indústria madeireira Mademape, do Paraná. Juntaram-se a eles arquitetos da Serra, integrantes da Associação Sala de Arquitetos, de Caxias do Sul. No momento, 10 unidades já foram entregues em Arroio do Meio, no Vale do Taquari, em agosto. A cidade deve receber mais 10 e haverá entregas ainda em Muçum, Encantado e Estrela. O investimento em cada um dos imóveis é de R$ 25 mil.