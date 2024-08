Obras de recuperação da ponte sobre o Rio Piaí, em Caxias do Sul, devem ser concluídas em 45 dias

As obras de recuperação da ponte sobre o Rio Piaí, na divisa entre os distritos de Fazenda Souza e Santa Lúcia do Piaí, em Caxias do Sul, se iniciaram nesta terça-feira (20). Localizada na Estrada Municipal Claudino Antônio da Costa, ela havia sido interditada ainda no final de junho por risco de queda, após ter sido identificado um dano grave em um dos pilares da estrutura durante a chuva de maio. Contratada pela prefeitura, a empresa Forza Engenharia e Obras é a responsável pela execução dos serviços, que ainda estão na fase inicial, e têm previsão de conclusão em até 45 dias.