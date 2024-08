A revitalização da Rodovia dos Romeiros, em Farroupilha, obra de R$ 3,5 milhões de investimento do governo do Estado, foi concluída. Os trabalhos, conduzidos pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), começaram em maio e foram feitos em seis quilômetros da rodovia, que ligam o perímetro urbano da cidade ao Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio.