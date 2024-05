Em tempos difíceis, a fé aparece como um dos principais aliados das pessoas. É nela que os fieis depositam seus clamores por soluções, força e esperança, buscam palavras de conforto ou então fazem orações de agradecimento e devoção. Foi com esse espírito que, em meio à calamidade climática que o Rio Grande do Sul enfrenta há quatro semanas, com centenas de vítimas, 40 mil fieis foram até o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, entre sábado e domingo. A contagem é da Brigada Militar.