A temperatura marcava 7°C pouco antes do horário da Missa Solene, às 10h30min, no Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, em Farroupilha. A manhã deste domingo (26) frio, com garoa e muito vento também foi marcado pelo baixo fluxo de fieis. O Santuário não divulgou número de romeiros que participaram das celebrações. Durante a tarde a movimentação foi maior no local.