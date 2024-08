Um menino de 10 anos, morador de Canela, morreu de um tipo raro de meningite bacteriana na última sexta-feira (16). A causa da morte foi divulgada nesta quarta-feira (21) pelo município da Região das Hortênsias, após a confirmação do diagnóstico por meio de exames laboratoriais. A criança estava internada no Hospital Geral (HG) de Caxias do Sul.