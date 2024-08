Após uma primeira tentativa sem interessados, a prefeitura de Caxias do Sul abriu um novo chamamento público para selecionar um imóvel para implantação do Centro de Capacitação e Comércio. O edital determina que os interessados devem apresentar um prédio na área central e fazer as adequações necessárias para o empreendimento. O período de apresentação das propostas começa nesta quinta-feira (22) e termina no dia 2 de setembro.