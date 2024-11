A Polícia Civil de Tapejara, com apoio da Brigada Militar de Sananduva, prendeu no final da tarde de segunda-feira (25) um homem de 30 anos, suspeito de ter assassinado a ex-companheira na presença dos filhos em Tapejara, no norte do Estado. Ele teria matado Ana Maria Venâncio Baretta, 24 anos, na madrugada de segunda.