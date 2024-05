Desde que as cidades da Serra começaram a registrar os primeiros desmoronamentos de terra, na quarta-feira (1º), pelo menos 629 pessoas foram resgatadas. Os municípios que divulgaram os dados foram Bento Gonçalves, Caxias do Sul, São Vendelino e Veranópolis. Em Gramado, não houveram resgates, mas 130 pessoas precisaram de abrigo. Santa Tereza e Canela ainda não confirmaram o número de salvamentos. As informações se referem a dados contabilizados até as 18h30min desta sexta-feira (3).