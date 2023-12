A tradicional Rosa dos Ventos, o marco zero da construção de Caxias do Sul, corre o risco de cair no esquecimento por parte da comunidade. Furtado em agosto de 2018, o monumento impregnado de história ainda não foi recolocado na calçada da Rua Marquês do Herval, na Praça Dante Alighieri, entre a Sinimbu e a Avenida Júlio de Castilhos. No lado leste da praça, sobrou apenas o espaço vazio entre as pedras portuguesas no coração da cidade. A ideia de recolocar o monumento em granito foi cogitada, mas não teve avanços.