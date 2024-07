A noite desta segunda-feira (8) será de novidades no Estádio Centenário. Caxias e Remo duelam pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E a equipe grená terá pela primeira vez o técnico Thiago Gomes na casamata. E de quebra, o clube ainda jogará pela primeira vez após a instalação do novo sistema de iluminação com lâmpadas LED na casa grená.