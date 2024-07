O técnico Thiago Gomes fará sua estreia na casamata do Estádio Centenário na segunda-feira (8), diante do Remo. Depois de seis jogos sem vencer e três derrotas consecutivas na competição, o Caxias precisa de recuperação urgente dentro da Série C do Brasileiro. E para começar a deixar a zona de rebaixamento, o time irá mudar.