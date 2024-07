O Caxias confirmou oficialmente na noite desta quinta-feira (4) a contratação do atacante Welder, de 28 anos, que rescindiu seu contrato com o CRB nesta semana. O atleta fez parte da campanha do Vitória que culminou com o acesso e o título da Série B 2023. Welder realizou exames médicos e assinou contrato até o fim da Série C