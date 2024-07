O presidente Mário Werlang prometeu reforços para a sequência de Série C do Brasileiro nesta quarta-feira (3) ao apresentar o técnico Thiago Gomes. E dois nomes estão acertados com o clube e devem ser anunciados nas próximas horas: o meia Felipe Tontini, 28 anos, ex-Operário-PR, e o atacante Welder, 29, que estava no CRB.