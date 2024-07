O Caxias vai contratar novos jogadores. Essa é uma confirmação que surgiu, através do vice-presidente de futebol, Paulo Cesar Santos, após a terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro Série C, diante do Floresta, neste domingo (30). O dirigente foi claro também em revelar que os nomes estão sendo avaliados em conjunto com o novo técnico Thiago Gomes: