Caxias leva gol nos acréscimos e perde para o Floresta na Série C do Brasileiro

Equipe grená saiu atrás do placar, buscou a igualdade, com gol contra do zagueiro Ricardo Lima, e acabou sofrendo o segundo gol aos 50 minutos. Com apenas seis pontos, time aguarda pela chegada do técnico Thiago Gomes, prevista para a quarta-feira (3)

30/06/2024 - 18h37min Atualizada em 30/06/2024 - 18h42min