O Caxias do Sul Futsal retorna às quadras pela Série Ouro 2024 neste sábado (22), no ginásio Enxutão, em Caxias do Sul. A equipe enfrenta a SER Santiago, a partir das 20h. O time caxiense é 3º colocado no Grupo C, com nove pontos em quatro jogos. Já os visitantes estão na 2ª posição, com 12.