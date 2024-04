Vai começar a Série Outo 2024. E o Caxias do Sul Futsal estreia, neste sábado (13), às 20h, no Ginásio Enxutão, diante da ACBF. O time será treinador por Jorge Luiz da Costa Pimentel, o Jorginho, eleito o melhor jogador do mundo da modalidade em 1992, e campeão mundial com a seleção brasileira no mesmo ano.