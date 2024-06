Cinco gols sofridos em duas rodadas na Série C. Quatro gols sofridos em dois jogos-treinos preparatórios para a retomada na competição. O forte sistema defensivo do Caxias armado por Argel Fuchs, desde a chegada do treinador na nona rodada do Gauchão, vem sofrendo constantes ameças dos ataques adversários. Motivo de preocupação para a partida de domingo (2), às 16h30min, diante do Figueirense?