Quase 23 anos depois, o Caxias voltará a encontrar o Figueirense numa competição nacional. Em 2001, o clube grená encarou os catarinenses no Estádio Orlando Scarpelli, pela sexta rodada do quadrangular final da Série B e perdeu o acesso para a elite nacional por erro grave e admitido anos depois pelo árbitro do jogo Alfredo Loebeling.