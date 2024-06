O anúncio da saída do diretor-executivo Newton Drummond foi uma surpresa. Uma hora após a confirmação, em comunicado oficial do Caxias, no início da noite desta terça-feira (28), o profissional concedeu entrevista no Salão Nobre do Estádio Centenário e explicou os motivos que levaram a decidir por interromper o trabalho em meio à Série C.